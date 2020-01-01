محمد كالون .. الصفقة الأكثر جدلًا في صراع الهلال والاتحاد خارج الملعب

الصفقة التي مازالت تثير الجدل حتى الآن

صراع الهلال والاتحاد لم يتوقف أبدًا عند حدود الملاعب الخضراء و90 دقيقة من اللعب بالكرة والجري خلفها، بل تجاوزه إلى أبعد من هذا بكثير، خاصة خلال فترة تواجد منصور البلوي في إدارة النادي الجداوي.

الهلال يستضيف الاتحاد مساء اليوم السبت ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي على استاد الملك فهد الدولي، وسط توقعات بلقاء مثير وممتع وحافل بالندية بين الطرفين، خاصة في ظل المستوى الجيد من كليهما هذا الموسم.

ملفات الصراع خارج الملعب بين الناديين كثيرة خاصة تلك المتعلقة بسوق الانتقالات وصفقات اللاعبين، لكن الملف الأكثر سخونة والذي لم يُغلق أبدًا هو الخاص بالمهاجم السيراليوني محمد كالون.

ما هي قصة صفقة محمد كالون المثيرة للجدل بين الهلال والاتحاد؟

بدأت قصة محمد كالون مع كرة القدم السعودية عام 2005، حين استعاره الاتحاد من موناكو ليدعمه في دوري أبطال آسيا، وحسنًا فعل بتسجيل ستة أهداف، منحته جائزة هداف البطولة وساهمت في حصول الفريق على اللقب التاريخي، وقد شارك مع العميد في كأس العالم للأندية وغادر بعد انتهاء الإعارة.

تألق المهاجم السيراليوني مع الاتحاد دفع الهلال للسعي خلفه عام 2007، ونجح مسؤولوه في التوصل لاتفاق معه بالفعل، وأعلن النادي أنه سيصل إلى الرياض للخضوع للكشف الطبي ثم توقيع العقود.

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وصل كالون إلى السعودية بالفعل، وفيما كان الجميع ينتظر خضوعه للفحص الطبي ثم توقيع العقود .. فاجأ هو الجميع واختفى من فندق ماريوت الرياض ليلة التوقيع.

غاب كالون عن الأنظار لعدة ساعات وسط حيرة كبيرة من إدارة الهلال، وعلم الجميع في النهاية أنه يتواجد في جدة لإتمام انتقاله إلى الاتحاد بعدما توصل لاتفاق مع الرئيس منصور البلوي على ارتداء قميص العميد مجددًا.

لم يصمت الهلال أبدًا على ما حدث، وأقام مؤتمرًا صحفيًا صاخبًا لا يُنسى وأعلن مسؤولوه خلاله كل تفاصيل الواقعة.

عبد الرحمن النمر نائب رئيس الهلال آنذاك تحدث في المؤتمر قائلًا "كنا نتفاوض مع لاعبين آخرين، لكن تحدث معنا عصام العبدلي وطلب منا تفويضًا للتفاوض مع كالون، وفوضناه بالفعل وبعدها بأيام توصلنا لاتفاق مع اللاعب لتوقيع عقد لمدة موسمين مقابل 4.5 مليون يورو، منها مليون يورو عند توقيع العقد ومليون بعد 4 أشهر ونصف مليون في ديسمبر 2008 ومليوني يورو رواتب خلال مدة العقد".

أضاف "أرسل اللاعب موافقته على العرض الهلالي بالبريد الإلكتروني، وطلب تعديلات على مكافأة الفوز بالبطولات وعدد تذاكر الطيران وتوصلنا لاتفاق حول الأمر وحضر إلى الرياض بناءً على ذلك الاتفاق".

تابع "وصل اللاعب مساء الأربعاء واتفقنا على خضوعه للفحص الطبي صباح الخميس، اعتذر بحجة الإرهاق وطلب التأجيل ليوم الجمعة بعد أن يُوقع العقود يوم الخميس ووافقنا على ذلك. اجتمعنا به عصر اليوم الخميس واتفقنا على كافة التفاصيل وأجرينا اتصالًا مع عبد الله البرقان وطلبنا منه تجهيز العقود بالتعديلات الجديدة ليتم توقيعها في مؤتمر صحفي يُعقد الساعة الثامنة مساءً".

وأوضح النمر أن اللاعب طلب بعدها تأجيل الموعد للساعة العاشرة مساءً بحجة رغبته الذهاب للتسوق، وبعدها تحدثوا مع الفندق ليعلموا أنه غادره، وبعدها وصلتهم معلومات أنه غادر إلى جدة على متن طائرة خاصة.

النمر واصل كشف الحقائق قائلًا "اكتشفنا سفر كالون إلى جدة مع شخص يُدعى إبراهيم سليمان يعمل لدى رجل أعمال سعودي معروف، وحين تحدثنا مع الوسيط في الصفقة "عصام العبدلي" تحدث مع اللاعب وأكد لنا تواجده في جدة".

"هناك اتفاقية ملزمة للطرفين وقع عليها اللاعب ولن نصمت على حقنا أبدًا، بل سنقدم شكوى للجهات المعنية ونرفق معها كافة الوثائق التي تُدين المتورطين في هروب اللاعب وكلنا أمل في أن يتخذ المسؤولون في رعاية الشباب الإجراءات اللازمة".

منصور البلوي على الجانب الآخر أقام مؤتمرًا صحفيًا وصفه بالاستثنائي في اليوم التالي، ونفى خلاله كل تلك الاتهامات من جانب الهلال وأكد أن ناديه أتم تعاقده مع 3 لاعبين أجانب بالفعل وليس بينهم كالون، مشيرًا إلى عدم مسؤوليته عمن يتواجد في جدة أو من يهرب من الأندية الأخرى.

وكانت عدة مصادر قد أكدت أن الاتحاد والبلوي تحديدًا نقلوا كالون إلى الريان القطري، لكنه نفى ذلك تمامًا مؤكدًا أن الاتحاد ليس جسرًا لأي فريق آخر.

شكلت رعاية الشباب لجنة سريعة للبحث في شكوى الهلال، لكن خلال اجتماعها أبلغت أنه تم قبول استقالة منصور البلوي من منصبه رئيسًا للاتحاد وانسحابه من المشهد الرياضي تمامًا، لتتخذ اللجنة قرارًا بمنع احتراف كالون في الدوري السعودي واتخذت مجموعة من القرارات الأخرى لضمان عدم تكرار ما حدث.

البلوي ظهر في إبريل 2020 في مقطع فيديو ونفى تمامًا علاقته بهروب كالون من الهلال، مؤكدًا أنه تم افتعال تلك القصة لإبعاده عن المشهد الرياضي ونادي الاتحاد، وقال خلال مقابلة لم تُنشر أبدًا مع قناة 24 "جاءني اتصال من شخصية هلالية لتقديم استقالتي، أقسم بالله أنني لم أر كالون أبدًا".

🚨 منصور البلوي لأول مرة يتحدث عن أسباب ابعاده من الوسط الرياضي :



• شخصية هلالية كان لها نفوذ آنذاك الوقت هيا ورا ابعادي

• ابعادي كان مدروس وسيناريو مخطط

• أقسم بالله محمد كالون لم اراه عندما أتى للهلال pic.twitter.com/cvx34c1GRQ — صحيفة اتي تايقرز (@itti_Tigers) April 7, 2020