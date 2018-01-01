إدارة الهلال تُخصص حصتها المادية لمشجع الأهلي المتوفي

فارق محي الدين الحياة يوم الاثنين الماضي، مباشرة عقب تلقي الراقي الهزيمة أمام الشباب في منافسات الجولة الثالثة عشر

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قدم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة محمد بن فيصل لمحة رائعة تجاه مشجع النادي الأهلي الذي توفى عقب مباراة فريقه الأخيرة أمام نادي الشباب.

وأعلنت إدارة الهلال تخصيص حصة النادي من دخل مباراة الفريق المقبلة أمام نادي الأهلي، والتي تجمع الفريقين الجمعة المقبل، وذلك للمشجع محي الدين أمين باز الذي توفى الأسبوع الماضي.

وفارق محي الدين الحياة يوم الإثنين الماضي، مباشرة عقب تلقي الراقي الهزيمة أمام الشباب في منافسات الجولة الثالثة عشر. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد؟

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ونعى حينها مجلس إدارة الأهلي مشجعه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتب: "تتقدم إدارة الأهلي وأعضاء شرفه ومنسوبيه وجماهيره بخالص العزاء والمواساة لذوي المشجع الأهلاوي محي الدين أمين باز، تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه الفردوس الأعلى وألهم أهله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يُذكر أن الأهلي سيطير إلى الرياض من أجل مواجهة الهلال على ملعبه ووسط جماهير في قمة مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.