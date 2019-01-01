جيوفينكو: لم نحسم شيئًا وكان بالإمكان أفضل مما كان

الهلال سجل هدفًا وحيدًا على أرضه، ولن يكون أوراوا سهلًا بملعبه

لم يشعر الإيطالي جيوفينكو؛ لاعب وسط الهلال السعودي، بالرضا عقب نهاية مواجهة أوراوا ريدز الياباني، مؤكدًا أن فريقه كان قادرًا على الخروج بنتيجة كبيرة.

الزعيم فاز بهدف وحيد أمام الفريق الياباني، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا. (طالع تقرير المباراة)

وقال جيوفينكو، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس"، عقب المباراة: "الأمور لم تحسم بعد، أنهينا جولة واحدة فقط، ويتبقى لنا 90 دقيقة أخرى، فلا يمكننا أن نقول أننا ضمنا اللقب".

وأضاف: "كان بالإمكان أفضل مما كان وكنا قادرين على تسجيل عديد الأهداف وفقًا للفرق الكثيرة التي خلقناها، لكن الحظ وقف أمامنا، المهم أننا تمكننا من الفوز، وسنفكر من الآن في لقاء العودة".

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في 24 من نوفمبر الجاري، بالعاصمة اليابانية "طوكيو".

وتشبه نتيجة الليلة نتيجة ذهاب نهائي عام 2017، لكن وقتها فاز أوراوا وليس الزعيم، وتعادلا إيابًا 1-1، ليتوج الفريق الياباني باللقب القاري.