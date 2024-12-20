الهلال يصارع 6 عمالقة على أليخاندرو جارناتشو .. و"شرط" قد يسهل الصفقة!

اللاعب خرج من حسابات مدرب مانشستر يونايتد مؤخرًا..

دخل مسؤولو الهلال، "صراع" التعاقد مع النجم أليخاندرو جارناتشو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، خلال الفترة القادمة.

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الهلال الذي توّج بلقب السوبر السعودي، مطلع الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ مع منافسته على ثلاثية "دوري روشن للمحترفين، النخبة الآسيوية وكأس الملك"، يستعد للمشاركة في مونديال الأندية، صيف العام القادم؛ لذلك يريد تدعيم صفوفه بقوة.

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وفي هذ السياق.. أعلن موقع "caughtoffside"، منافسة الهلال للسداسي الأوروبي العملاق "ريال مدريد، برشلونة، مانشستر سيتي، تشيلسي، يوفنتوس وبايرن ميونخ"؛ للحصول على خدمات جارناتشو.

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الموقع كشف عن ترحيب إدارة مانشستر يونايتد، بالتخلي عن اللاعب الفائزة بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف عام 2024، في حفل جوائز "ذا بيست"؛ وذلك خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

ووضعت إدارة العملاق الإنجليزي "شرطًا"، حال رحيل النجم الأرجنتيني على سبيل الإعارة، في الميركاتو الشتوي؛ وهو وجود بند يلزم النادي الذي سينتقل إليه، بشراء اللاعب في صيف عام 2025، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني "284 مليون ريال سعودي" تقريبًا.

هذا الشرط قد يسهل الصفقة على الهلال تحديدًا؛ خاصة في ظل الأنباء الواردة من أكثر من إعلامي رياضي سعودي، بأن أندية المملكة لن تستطيع دفع أموال كبيرة، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2025"، وأن الصفقات الضخمة ستتأجل حتى الصيف القادم.

جدير بالذكر أن جارناتشو تدرج في "الفئات السنية" لنادي مانشستر يونايتد، بعد أن انضم إليه من أكاديمية أتلتيكو مدريد، حتى وصل إلى الفريق الأول للعملاق الإنجليزي في صيف 2022؛ حيث سجل 23 هدفًا وصنع 13 آخرين، خلال 111 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.