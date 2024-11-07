"اللاعب وافق على العرض سابقًا!" .. الهلال يجدد اهتمامه بصفقة عالمية ويستعد لحسمها في الشتوية

الهلال لا يعرف الهزيمة في الموسم الحالي - حتى الآن -..

يعمل مسؤولو نادي الهلال السعودي، على حسم صفقة عالمية جديدة، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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الهلال يضم في صفوفه 10 لاعبين أجانب حاليًا؛ من بينهم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، المُقيد آسيويًا فقط حتى يناير القادم، ومواطنه ماركوس ليوناردو، المحترف تحت السن.

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، مساء اليوم الخميس، تجديد نادي الهلال اهتمامه بالنجم الإسباني الشاب ألبرتو موليرو، صانع ألعاب الفريق المحلي لاس بالماس.

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جاليتي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن الإدارة الهلالية تستعد لتقديم عرض جديد، لضم ماليرو في الشتوية؛ بعد أن حاولت التوقيع مع اللاعب، في الميركاتو الصيفي الماضي.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن إدارة لاس بالماس، رفضت عرضًا من الهلال في الميركاتو الصيفي الماضي؛ لضم اللاعب البالغ من العمر 21 سنة، مقابل 20 مليون يورو.

وأوضح رودي جاليتي أن إدارة النادي الإسباني، اعتبرت أن العرض "منخفض للغاية" وقتها؛ على الرغم من موافقة ألبرتو موليرو على "الشروط الشخصية" في العقد، للانضمام إلى الهلال بشكل رسمي.

وإذا تم التعاقد مع موليرو خلال الميركاتو الشتوي القادم، سيتم قيده كـ"لاعب أجنبي" تحت السن، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ حيث أنه من مواليد عام 2003.

جدير بالذكر أن موليرو الذي كان هدفًا كبيرًا للعملاق الإسباني برشلونة، في وقتٍ سابق، تدرج بمختلف الفئات السنية في نادي لاس بالماس، قبل الصعود إلى الفريق الأول عام 2021؛ مسجلًا 11 هدفًا وصانعًا 13 آخرين، خلال 123 مباراة رسمية.