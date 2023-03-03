الهزيمة من برشلونة أم عرض البرازيل؟ اتساع الفجوة بين كارلو أنشيلوتي وريال مدريد

اقترب الرحيل يا إيطالي؟!

بعد الهزيمة من برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب سانتياجو برنابيو، عادت الشكوك حول مستقبل كارلو أنشيلوتي إلى الظهور من جديد داخل النادي الملكي.

ياتي هذا بعد فترة من التوتر واهتزاز ثقة نادي الرئيس فلورنتينيو بيريز في إدارة كارلو أنشيلوتي للمباريات، ووجود بعض النقاط الخلافية حول مستقبل الفريق وتوظيف بعض لاعبيه وعلى رأسهم إدواردو كامافينجا الذي لا يقتنع بيريز كثيرًا بطريقة توظيف أنشيلوتي له.

العامل الأكثر إثارة للتوتر هو العرض المقدم من قبل منتخب البرازيل من أجل أنشيلوتي والذي وصل إلى مراحل متقدمة أثناء وجود ريال مدريد في الرباط لخوض كأس العالم للأندية.

يدرك ريال مدريد أن أنشيلوتي توصل إلى اتفاق مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ولكن هناك أمور قد تؤدي إلى تعطيل الصفقة، منها استمرار عقد الإيطالي في قلعة برنابيو حتى 2024.

لكن الأكيد أن الفجوة تتزايد بين النادي الملكي ومدربه المخضرم الذي قاده للفوز في آخر نسخة بكل من الليجا ودوري الأبطال.