الهدف الخامس عشر.. ماذا قدم منتخب السعودية بعد دخول التصنيف الدولي؟

اختبار سلبي لـ الصقور الخضراء بعد أقل من شهرين على دخول تصنيف فيفا من المركز الـ171

لم تكن النتيجة التي انتهت عليها وديتا فلسطين هي الأمثل لمنتخب السعودية للسيدات بعد دخول التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مارس الماضي.

وحسمن سيدات الأخضر مواجهتي فلسطين في مدينة جدة بالتعادل، الأولى سلبيًا دون أهداف والأخرى بهدف لمثله.

وبذلك يرتفع رصيد منتخب السعودية إلى 15 هدفًا في 11 مباراة انتهت أربع منهم بالفوز مقابل 5 تعادلات وهزيمتين.

كيف جاءت الأهداف؟

افتتح منتخب السعودية للسيدات التسجيل في الدقيقة 18 عن طريق لين محمد بعد غياب الرقابة من دفاع فلسطين بعد ركلة ركنية نفذتها لانا عبد الرازق.

وعادل منتخب فلسطين النتيجة عند الدقيقة 69 عن طريق المهاجمة ميرال قسيس بعد خطأ مشترك بين سارة خالد حارسة مرمى السعودية ورغد مخيزن مدافعة الفريق.

ماذا ينتظر منتخب السعودية؟

بعد التتويج بأول لقب "البطولة الودية" في يناير 2023، يستعد الصقور للمشاركة في كأس العرب للسيدات التي أشارت عدة تقارير إلى إقامتها على أراضي المملكة خلال العام الجاري بمشاركة منتخبات الاتحاد العربي.

في حين يُنتظر في الأشهر القليلة المقبلة الإعلان عن مستضيف كأس أمم آسيا للسيدات 2026 التي تقدمت السعودية بطلب تنظيمها ديسمبر الماضي.

ويلاقي ملف السعودية منافسة من أستراليا البلد المضيف لنسخة 2006، وأوزبكستان التي لم يسبق لها استضافة البطولة.