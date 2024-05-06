الهدف الجديد مهاجم نيوكاسل .. المنافسة الأمريكية السعودية في سوق الانتقالات تتجدد

الدوري السعودي أوقف زحف النجوم نحو نظيره الأمريكي

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يبدو أن سوق الانتقالات الصيفي القادم سيشهد جولة جديدة من المنافسة السعودية الأمريكية على النجوم الناشطين في الدوريات الأوروبية.

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الدوري السعودي نجح مؤخرًا في استقطاب عدد من النجوم كان من المفترض أن يختموا مسيرتهم في أمريكا، أبرزهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ورياض محرز، فيما نجح الدوري الأمريكي في الفوز بصفقة ليونيل ميسي بعد صراع شرس مع السعوديين وتحديدًا الهلال.

الإعلامي التركي إكرم كونور، المختص بسوق الانتقالات، أشار عبر منصة إكس إلى أن تلك المنافسة ستتجدد الصيف القادم، إذ تستهدف الأندية في أمريكا والسعودية الإنجليزي كالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل.

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المهاجم صاحب الـ32 عامًا بدأ مسيرته مع نيوكاسل عام 2020 حين وصل من بورنموث، ويرتبط بعقد مع ناديه يمتد حتى صيف 2025.

ويلسون استطاع المساهمة في 10 أهداف خلال 19 مباراة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، بواقع 9 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة.

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