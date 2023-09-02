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الهداف والأكثر صناعة .. نسخة استثنائية من كريستيانو رونالدو في دوري روشن السعودي!

علي رفعت
Ronaldo GFXGoal/GettyImage
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النجم البرتغالي يظهر كما لم يفعل من قبل في دوري روشن السعودي!

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ظهر النجم البرتغالي بشكل رائع من جديد في مواجهة فريقه النصر التي أقيمت مساء السبت أمام نظيره الحزم ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

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النجم القادم من مانشستر يونايتد والذي يمضي موسمه الثاني مع النصر ظهر بمستويات مذهلة، وهيمن على دفاعات الفريق صاحب الأرض.

هداف الدوري والأكثر صناعة

قبل بداية تلك المباراة تصدر كريستيانو رونالدو جدول ترتيب هدافي البطولة بالتساوي مع عبد الرزاق حمد الله بخمسة أهداف لكل لاعب.

المباريات التالية

وكان النجم البرتغالي يحتل المركز الثاني في ترتيب الأكثر صناعة للأهداف بعد ماتيوس لاعب التعاون، لكن في ظرف 90 دقيقة استطاع كريستيانو الانفراد بصدارة القائمتين.

النجم البرتغالي صنع الهدف الأول لعبد الرحمن غريب، ثم صنع الهدف الثالث لأوتافيو مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يعود ويسجل بنفسه الهدف الرابع بصناعة من غريب الذي رد له الهدية.

ليكون كريستيانو رونالدو هداف دوري روشن السعودي برصيد ستة أهداف بعد مرور خمس جولات، وكذلك الأكثر صناعة للأهداف بالتساوي مع ماتيوس وعبد الرحمن غريب بأربعة أهداف.

ماذا قدم رونالدو أمام الحزم؟

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ما هي أرقام كريستيانو رونالدو في دوري روشن لهذا الموسم 2023-24؟!

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 96888كريم بنزيما
  • 10363خاليدو كوليبالي
  • 18828روبرتو فيرمينو
  • 8436نجولو كانتي
  • 22070مارسيلو بروزوفيتش
  • 44844صفقة أخرى
201429 الأصوات

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