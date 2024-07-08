بعد الهجوم على مستواه .. قرار مهم من كيليان مبابي في "أزمة القناع" قبل قمة فرنسا وإسبانيا

النجم الفرنسي يخشى أي مفاجآت غير سارة قد تحدث في المباراة..

معاناة كبيرة يعيشها نجم فرنسا كيليان مبابي خلال كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، جراء قناع الوجه الذي يتوجب عليه ارتداءه في كل مباراة، إثر معاناته من كسر في الأنف.

الفرنسي كان قد تعرض لكسر في أنفه خلال مباراة الجولة الأولى أمام النمسا، إثر احتكاك مع كيفين دانسو.

وينتظر مبابي انتهاء يورو 2024 كي يجري عملية جراحية قبل أن يبدأ رحلته مع ناديه الجديد ريال مدريد الإسباني.

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لكن وفقًا لصحيفة "سبورت" فإن كيليان لم يعد يتحمل القناع الذي يرتديه منذ ذلك الحادث، إذ يسبب له في مشكلات في التنفس.

وأوضحت الصحيفة أن مبابي أجرى فحوصات طبية على أنفه، قرر بعدها تغيير القناع القديم بآخر جديد قبل مواجهة إسبانيا في نصف النهائي، والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، إذ استقر عليه بعد تجربة خمسة أقنعة على الأقل.

القناع القديم تسبب في طلبه للتغيير خلال الأشواط الإضافية من مواجهة البرتغال في ربع النهائي، إذ شعر بسبب بالدوار ولم يتمكن من استكمال اللقاء، وهو ما استجاب له مدربه ديدييه ديشان، وهو ما يخشى تكراره في نصف النهائي.

يذكر أن مبابي لم يسجل إلا هدفًا واحدًا خلال البطولة الجارية المقامة في ألمانيا حاليًا، أمام بولندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وهو ما عرضه لعديد الانتقادات.