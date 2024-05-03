رغم الهجوم على اللاعب .. الهلال يستفز الاتحاد بـ"كرسي سعود عبدالحميد"

ماذا فعل نادي الهلال؟..

SHAHID

بقصد أو بدون قصد.. نادي الهلال السعودي يبدو أنه قرر مواصلة "استفزاز" عملاق جدة الاتحاد؛ بعد كلاسيكو المملكة الكبير.

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الهلال فاز على الاتحاد (2-1)، مساء يوم الثلاثاء الماضي؛ ليحجز مقعده في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

هذه المباراة شهدت تسجيل سعود عبدالحميد، ابن نادي الاتحاد السابق، وظهير أيمن الهلال الحالي، هدفًا من ثنائية فريقه، ثم الاحتفال بالجلوس على "كرسي"؛ وهو ما دفع عشاق العميد للهجوم العنيف عليه.

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وعاد سعود وكرر نفس هذه الاحتفالية أمام نادي التعاون؛ عندما سجل هدفًا في المباراة التي انتهت بفوز الزعيم الهلالي (3-0)، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

واستغل الهلال هذه الاحتفالية؛ وذلك بنشر صورة "كرسي"، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ وذلك في أعقاب نهاية مباراة الفريق الأول أمام التعاون.

وعلق نادي الهلال على هذه الصورة؛ قائلًا: "في لعبة سعود.. أركض ثم سجل"؛ في إشارة إلى هدفي واحتفال اللاعب بـ"نفس الطريقة"، أمام الاتحاد والتعاون.

SHAHID