النني يغلق ملف السعودية بخطوة رسمية مع آرسنال

هو اللاعب الأقدم بالقائمة الحالية للمدفعجية

قرر نادي آرسنال الإنجليزي، الاحتفاظ بخدمات لاعبه المصري محمد النني بعقد أطول، بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل.

النني الذي يعتبر أقدم اللاعبين في المدفعجية لم يستطع الظهور مع الفريق بالشكل المطلوب هذا الموسم، بسبب جلوسه المستمر على دكة البدلاء وتعرضه لإصابة تسببت في غيابه حتى نهاية الموسم الحالي.

ووسط التكهنات حول لعبه المباراة الأخيرة لآرسنال، قرر النادي الإنجليزي التجديد له لمدة موسم واحد، ليغلق التكهنات حول مصيره ويُنهي احتمالية انتقاله إلى أحد أندية الدوري السعودي وأبرزها النصر.

وقال النني بعد التجديد:"أنا سعيد جدًا، أحب هذا النادي ومشجعيه، وأعد بتقديم كل ما عندي لمساعدة الفريق للوصول إلى أفضل مكانة ممكنة، كما أشعر بالفخر لتمثيلي آرسنال منذ 2016".

يذكر أن النني الذي انضم لآرسنال قادمًا من بازل السويسري، ظهر في 8 مباريات فقط هذا الموسم ونجح في التسجيل مرة واحدة أمام أوكسفورد يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي.