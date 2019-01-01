النني أمام مجلس التأديب بعد طرده مع بشكتاش

إحالة محمد النني نجم آرسنال السابق وبكشتاش الحالي للجنة التأديب في الاتحاد التركي لكرة القدم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

قرر الاتحاد التركي لكرة القدم أن يحيل النجم المصري محمد النني لاعب آرسنال السابق وبكشتاش الحالي للجنة التأديب عقب تصرفه في مواجهة فريقه أمام غازي عنتاب سبور.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره الاتحاد التركي وأكد خلاله أن ما ارتكبه محمد النني في المباراة كان عبارة عن سلوك غير رياضي يستوجب العقاب.

ووجه الاتحاد التركي لكرة القدم تحذيرًا لنادي بشكتاش عقب تدخل النني القوي والتدخلات العنيفة المتكررة من لاعبيه حيث طرد لاعب آخر مع النني وحصل نجوم الفريق على ٤ بطاقات صفراء.

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وتم إيقاف النني بشكل مباشرة لمباراتين بعد حصول على بطاقة حمراء مباشرة وهي العقوبة الأولية في لائحة الاتحاد التركي لكرة القدم.

وكان بشكتاش قد تعرض للهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة من الدوري التركي خلال المشاركة الأولى للنجم المصري مع فريقه الجديد.

جدير بالذكر أن النني كان قد انضم لصفوف بشكتاش قادمًا من آرسنال حتى نهاية الموسم الجاري عقب أن أكد أوناي إيمري خروجه من خطته للموسم الجاري.