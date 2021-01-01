النني: صلاح أسطورة في مصر وأفضل لاعب في إفريقيا

النني يتحدث عن صلاح

قال نجم نادي آرسنال محمد النني إن زميله ومواطنه محمد صلاح لاعب نادي ليفربول هو أسطورة بالفعل في مصر، وأفضل لاعب في إفريقيا خلال الوقت الحالي وأحد أساطير القارة.

وكانت بداية الثنائي فيما قبل رحلة الاحتراف من خلال نادي المقاولون العرب في مصر، قبل أن يحترفا في بازل السويسري ويتزاملا هناك أيضًا، ثم أحدهما إلى آرنسال وآخر استقر به الحال في ليفربول.

وفي حديث مع القناة الرسمية لنادي آرسنال أجاب محمد النني عن سؤال من الأفضل في إفريقيا خلال الوقت الحالي بين محمد صلاح وساديو ماني، ليختار مواطنه الفرعون المصري.

وفسر النني ذلك قائلًا: "سأذهب بالخيار إلى محمد صلاح، هو أسطورة الآن في مصر ومن الرائع أن تصبح أسطورة قبل أن تعتزل وأن تعامل كذلك وأنت ما زلت تلعب".

وأضاف: "الكثير من اللاعبين في تاريخ كرة القدم لم يحققوا ذلك، أن ينظر لهم الناس والعالم كأساطير وهم ما زالوا يلعبون، هذه نقطة مميزة وصل إليها صلاح في الوقت الحالي".

وتابع: "يايا توريه أم محمد صلاح؟ سأختار صلاح أيضًا، على الرغم من أنني أعرف أن صعوبة دور لاعب الوسط تكون أكبر من أدوار المهاجم كونه يكون مطالبًا بالكثير من الأدوار المركبة".

"من حق صلاح أن يغضب، وأرقامه تتحدث عن نفسها"

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن محمد صلاح سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري بسبب خلافاته مع يورجن كلوب وساديو ماني.