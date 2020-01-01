النمشان: مرسول بارك أصبح "تحفة فنية" ليس في الشكل فقط

مرسول بارك سيبهر الجميع.

أكد سلمان النمشان، رئيس لجنة مراقبي المباريات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، على أن ملعب النصر الجديد الذي يحمل اسم "مرسول بارك" أصبح جاهزًا لاحتضان المباريات.

وحصلت شركة الوسائل على حقوق ملعب جامعة الملك سعود، لمدة 10 سنوات قادمة، ليتم منحه لنادي النصر، حيث تم عمل به بعض التطويرات خلال الفترة الماضية.

النمشان قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "ملعب مرسول بارك أصبح تحفة فنية، والملفت للانتباه ليس في الجمال فقط، وإنما باكتمال المتطلبات، وهو ما يمثل الاستثمار الحقيقة للمنشآت".

المزيد من الفرق

رئيس لجنة مراقبي المباريات تابع: "أبرز التعديلات بملعب مرسول بارك كانت في غرف الملابس والمركز الإعلامي، إضافة إلى تركيب بوابة زجاجية في المكس زون، تمنع دخول أي شخص غير مصرح له".

تطورات صادمة بين الأهلي والسومة .. وعرضان يهددان بقائه

وتابع: "العشب الصيفي بالملعب دخل البيات الشتوي، وهو ما أدى إلى اصفرار رؤوس العشب، وهذا لن يؤثر على المباريات، والمشاهد سيجد الملعب فارقًا عن المتوقع".

جاء ذلك بعدما اعتمدت الرابطة الملعب لخوض مباراة ضمك غدًا السبت، بالجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعد زيارة 4 لجان له أمس.