"توقف أمام النمر" .. صديقة كريم بنزيما تلمح بإشارة مستفزة لجماهير الاتحاد!

النجم الفرنسي يعيد نشر الرسالة على حسابه الشخصي

أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة، جدلًا واسعًا بين جماهير النادي السعودي بصورة جديدة نشرها اليوم السبت.

وأعاد بنزيما نشر صورة التقطتها له صديقته يمنى أغرب، مديرة حساباته ونشرتها "ستوري" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، أثناء جلوسهما سويًا في أحد المطاعم.

وتركت يمنى رسالة على الصورة، قالت فيها: "ليس هناك أي عوامل تشتت الانتباه، مع المزيد من التركيز، يجب التوقف عند كريم بنزيما"، مع وضع شعار "النمر" المميزة لفريق الاتحاد.

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وتأتي رسالة يمنى أغرب في وقت يتعرض خلاله النجم الفرنسي لهجوم لاذع من جماهير الاتحاد بسبب إخفاقه في تقديم الإضافة المرجوة بموسمه الأول مع العميد.

وانتشرت الصورة بشكل واسع على الحسابات الجماهيرية لنادي الاتحاد، حيث تم تفسيرها على أنها تلميح من مديرة حسابات بنزيما، بأنه لا يهتم بالانتقادات التي توجه له مؤخرًا.

وانتقل بنزيما إلى الاتحاد مطلع الموسم الجاري قادمًا من ريال مدريد في صفقة انتقال حر، وشارك في 58 مباراة بمختلف المسابقات، حيث سجل 26 هدفًا وقدم لزملائه 16 تمريرة حاسمة.