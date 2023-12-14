النظام الجديد يزعجه .. رونالدو يطلب الاجتماع بالرئيس التنفيذي للنصر ورد غريب من الأخير!

الانزعاج يسيطر على لاعبي النصر في الغرف المغلقة، ورونالدو يتحرك لإنقاذ الموقف..

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حالة من عدم الاستقرار في الغرف المغلقة تسيطر على نادي النصر السعودي، وهي ما دفعت البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد الفريق، لطلب الاجتماع مع جويدي فينجا؛ الرئيس التنفيذي للنادي.

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العالمي من ناحية النتائج يسير بشكل جيد داخل المستطيل الأخضر، حتى أتت الهزيمة أمام الهلال في ديربي الرياض بالجولة الـ15 من دوري روشن، لتفتح الباب حول المكافآت في الفريق، إذ زعم وقتها عدد من الإعلاميين أنه تم إلغاءها وهو ما أثر على دوافع اللاعبين.

ومن جانبها، أعادت صحيفة "الرياضية" الحديث عن هذا الأمر من جديد، مؤكدة أن لاعبي النصر منزعجون من قرار فينجا بشأن تخفيض مكافآت الانتصار، وهو ما دفع رونالدو لطلب الاجتماع بالرئيس التنفيذي، لتوضيح ما يدور في غرف خلع الملابس حول هذا الملف، في محاولة منه لإعادة الأمور لنصابها من جديد.

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وأشارت "الرياضية" إلى أن اللاعبين لم يحصوا على مكافآت التأهل لدور الـ16 من النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا حتى الآن، بجانب مكافآت التأهل في كأس خادم الحرمين الشريفين وتحقيق لقب البطولة العربية.

لكن أوضحت الصحيفة أن الرئيس التنفيذي ألمح للمسؤولين أن العمل بمبدأ تخفيض المكافآت ليس بالجديد على الأندية، ومعمول به على صعيد الأندية الأوروبية، في رد غريب من شأنه أن يهز استقرار غرف خلع الملابس في الفريق وهو ما سينعكس بالضرورة داخل الملعب.

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