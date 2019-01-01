النصيري يغزو الأندلس بهاتريك في ريال بيتيس

إنجاز جديد للمغربي في مباراة ليجانيس وريال بيتيس

أبدع المغربي يوسف النصيري، لاعب ليجانيس، أمام ريال بيتيس وأحرز هاتريك في لقاء الجولة 23 من الدوري الإسباني.

ريال بيتيس خسر أمام ليجانيس بثلاثية نظيفة في ملعب "بورتاريكي".

ويعد هذا هو أول هاتريك يسجله النصيري في مسيرته الكروية بالدوريات الخمس الكبرى وجاء أول هدفين في الشوط الأول بالدقيقيتن 22 و36 قبل أن يضيف الثالث في الدقيقة 66.

أسد الأطلس يزأر في إسبانيا! 🦁



يوسف النصيري يسجل هاتريك في شباك ريال بيتيس ليساهم في فوز ليجانيس بثلاثية نظيفة ⚽️⚽️⚽️



اللاعب دخل تاريخ ناديه من أوسع أبوابه بعد أن أصبح أول من يسجل هاتريك في تاريخ الفريق في الليجا! 🔝



ديما مغرب.. ديما يوسف 🇲🇦❤️



(📸: @CDLeganes) pic.twitter.com/0nJVEA2tGW — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 10, 2019

وقاد النصيري فريقه للوصول إلى المركز 11 برصيد 29 نقطة ويبتعد أكثر عن مناطق الهبوط.

جدير بالذكر أن اللاعب المغربي سبق وسجل هدفين في مباراة واحدة أمام إيبار وريو فاييكانو

وأحرز صاحب الـ 21 عامًا 10 أهداف خلال الموسم الجاري بجميع البطولات مع ليجانيس كما يمتلك 6 أهداف دولية.