النصيري يعيد أمجاد ماجد عبد الله والضحية الهلال!

زهيرة عادل
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Youssef En-Nesyri - morocco - portugal - world cup 2022getty
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يوسف النصيري قاد المغرب بالأمس لإنجاز جديد في مونديال قطر، أرجع الجمهور السعودي 36 عامًا للوراء

بقدر سعادة العرب برأسية يوسف النصيري؛ مهاجم المغرب، في شباك المنتخب البرتغالي بالأمس، بقدر ما أنها أعادت تذكير الجماهير السعودية بواحدة من أفضل لحظات النصر ومن ضمن الأسوأ للهلال.

مهاجم أسود الأطلس قاد منتخب بلاده أمس السبت، للوصول لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022 لأول مرة في تاريخ العرب، بعد الفوز أمام رفاق كريستيانو رونالدو بهدف وحيد.

الهدف جاء من قفرة عالية للنصيري وصل طولها لـ2.65 مترًا وسط حارس ومدافع البرتغال، ليسكن الكرة الشباك ببراعة.

هذه القفزة أعادت للأذهان قفزة ماجد عبد الله؛ أسطورة النصر، في عام 1407 هجريًا، حيث نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في الدقيقة الثانية من المباراة، إذ قفز ماجد قفزة طولها 3.12 مترًا، بحسب ما قدرها الإعلام السعودي، محرزًا هدفًا تاريخيًا في شباك الهلال.

يذكر أن المنتخب المغربي يلتقي بالمنتخب الفرنسي في نصف نهائي مونديال قطر في 14 من ديسمبر الجاري، إذ أطاح الديوك بالمنتخب الإنجليزي.

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  • 60962فرنسا، 2018
  • 44373ألمانيا، 2014
  • 84816إسبانيا، 2010
  • 29977إيطاليا، 2006
220128 الأصوات
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