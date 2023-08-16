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النصر يُحطم أحلام الاتحاد ويتفق على ضم نجم مانشستر سيتي

علي سمير
Bernardo Silva, Pep Guardiola, Phil Foden, Aymeric Laporte, Man City vs Liverpool, FA Cup 2021-22Getty
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اللاعب أبدى انفتاحه على الفكرة

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نجح نادي النصر السعودي في القيام بمفاجأة مدوية، بالتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي للتعاقد مع مدافع الفريق أيمريك لابورتي خلال هذا الصيف.

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النصر دخل في صراع محتدم مع الاتحاد على ضم لابورتي هذا الصيف، بل كان الزعيم هو الطرف الأقرب لحسم الصفقة مؤخرًا، قبل أن يأتي العالمي لخطفها في النهاية.

موقع "The Athletic" البريطاني أكد أن مانشستر سيتي وافق على عرض النصر للحصول على خدمات صاحب الـ29 سنة لتعزيز دفاع الفريق.

وأشار إلى أن الإسباني الذي يدخل في آخر عامين من عقده مع مانشستر سيتي يرحب بفكرة الانتقال إلى دوري روشن السعودي، لينضم إلى مجموعة من نجوم العالم الذي قرروا الانضمام للمسابقة مثل كريم بنزيما، كريستيانو رونالدو، رياض محرز ونيمار وغيرهم.

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وفي الوقت الحالي يضغط النصر بكامل قوته من أجل حسم الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة، تحسبًا لأي محاولة من الاتحاد للانقضاض على لابورتي.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 74333كريم بنزيما
  • 7470خاليدو كوليبالي
  • 11645روبرتو فيرمينو
  • 5795نجولو كانتي
  • 13553مارسيلو بروزوفيتش
  • 25185صفقة أخرى
137981 الأصوات

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