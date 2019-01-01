تقارير - النصر يستهدف ضم يوسف بلايلي بدلاً من أحمد موسى

إدارة النصر متمسكة بالتعاقد مع بطل كأس أمم إفريقيا

ماجد جزر

فجرت أحدى الصحف السعودية مفاجأة كبرة بعدما أعلنت عن وجود تمسك من قبل مسؤولي نادي النصر السعودي للتعاقد مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي لاعب نادي الترجي التونسي.

وقالت صحيفة الجزيرة السعودية بحسب مصادر لها أن إدارة النصر متمسكة بالتعاقد مع بطل كأس أمم إفريقيا 2019.

ولكن المفاجأة التي كشفت عنها الصحيفة أن فكرة التعاقد مع بلايلي ستكون على حساب اللاعب الدولي النيجيري أحمد موسى في قائمة الفريق.

وأكدت الصحيفة أن التعاقد مع بلايلي سيكون على حساب موسى قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، الذي يُغلق يوم 31 أغسطس الجاري.

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وكانت تقارير قد أكدت أن إدارة الترجي التونسي لن تتخلى عن اللاعب بأقل من 3 ملايين يورو من أجل بيعه خلال الفترة الحالية.