ليس يوسف النصيري .. مسؤول النصر في تركيا لحسم هذه الصفقة المفاجئة!

ميركاتو النصر الشتوي يشتعل مبكرًا..

قبل 40 يومًا تقريبًا من فتح باب الانتقالات الشتوية، زاد الحديث عن صفقات نادي النصر السعودي "المرتقبة"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في النصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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النصر شهد تذبذبًا كبيرًا في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث خسر لقب السوبر السعودي، وودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16، مع احتلال "المركز الثالث" في بطولتي دوري روشن للمحترفين والنخبة الآسيوية.

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وفي هذا السياق.. فجّرت صحيفة "تاكفيم"، مفاجأة من العيار الثقيل، عن سبب زيارة الإسباني أدريان إسباراجا، مساعد مواطنه فيرناندو هييرو، المدير الرياضي لنادي النصر، إلى مدينة إسطنبول التركية، خلال الأيام الماضية.

الصحيفة التركية نفت أن تكون الزيارة؛ بسبب التفاوض على بيع النصر للبرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى العملاق المحلي فنربخشه، أو حتى شراء المهاجم المغربي يوسف النصيري، كما رددت في وسائل الإعلام.

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العديد من التقارير المحلية والعالمية أكدت في الأيام الماضية، اقتراب النصيري من الانضمام إلى النصر، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشه؛ مقابل 25 مليون يورو بالإضافة لـ"نسبة" من البيع المستقبلي.

وكشفت "تاكفيم" عن أن إسباراجا قدّم خلال زيارته إلى إسطنبول، عرضًا إلى مجلس إدارة فنربخشه؛ من أجل التعاقد مع الجناح وصانع الألعاب الصربي دوشان تاديتش، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن الفريق السعودي، أبدى ما اسمته بالاهتمام المفاجئ وغير المتوقع، للتعاقد مع تاديتش البالغ من العمر 36 سنة؛ حيث هُناك رغبة كبيرة لحسم الصفقة بشكل رسمي.

وأعلنت الصحيفة أن النجم الصربي غير مهتم بالانتقال إلى منطقة الخليج حاليًا؛ إلا أن عرضًا مغريًا من النصر قد يُغير رأيه، وسط تواصل المفاوضات بين النصر والعملاق التركي، للتوصل إلى اتفاق على قيمة الصفقة.

جدير بالذكر أن دوشان تاديتش، يلعب في صفوف فنربخشه منذ يوليو 2023، عندما انضم إليه قادمًا من العملاق الهولندي أياكس أمستردام؛ مسجلًا 23 هدفًا وصانعًا مثلهم، خلال 75 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.