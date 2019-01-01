النصر يوافق على إعارة ثلاثي الفريق إلى ضمك وأبها والطائي

الإعارة ستكون موسماً واحداً

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي النصر، مساء اليوم تخليه عن ثلاثي من لاعبي الفريق، على سبيل الإعارة أبها وضمك والطائي، على سبيل الإعارة.

وافقت إدارة النصر، على رحيل لاعب الفريق صالح الوحيمد إلى نادي أبها السعودي، على سبيل الإعارة لمدة موسماً واحداً.

بينما انضم خالد الشويع صاحب الـ 23 عاماً، إلى صفوف نادي الطائي، على سبيل الإعارة وحتى نهاية الموسم القادم.

وأخيراً، انضم الشاب محمد الشهراني إلى نادي ضمك، على سبيل الإعارة أيضاً حتى نهاية الموسم، وتمنى العالمي التوفيق للاعبين الثلاثة في مشوارهم القادم.

وقررت إدارة النصر، إعارة الثلاثي من أجل اكتساب المزيد من الخبرة، وخدمة الفريق في المستقبل.

وافقت إدارة كرة القدم بنادي #النصر على إعارة اللاعب صالح الوحيمد إلى نادي أبها وذلك حتى نهاية الموسم

متمنين له التوفيق بإذن الله . — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 11, 2019

الجدير بالذكر، أنه تقرر إقامة الجمعية العمومية، للعالمي مساء السبت القادم من أجل اختيار رئيس النادي، بالإضافة إلى مجلس الإدارة.