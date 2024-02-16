النصر يواصل نجاحاته .. ويجدد عقد نجم جديد لفترة طويلة

النصر يواصل الحفاظ على أبرز نجومه..

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واصل مجلس إدارة نادي النصر السعودي، سياسته الناجحة بـ"الحفاظ" على أبرز النجوم المحليين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بتوقيع عقودٍ جديدة معهم.

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النصر نجح في الفترة القليلة الماضية؛ بـ"تجديد" عقود قلب الدفاع عبد الإله العمري ومتوسط الميدان علي الحسن، بالإضافة إلى الجناح الشاب أيمن يحيى.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الجمعة، جددت الإدارة النصراوية، عقد النجم الدولي السعودي سامي النجعي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم.

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الصحيفة كشفت عن أن النجعي، وقع على عقود جديدة تربطه بنادي النصر، حتى يونيو من عام 2028؛ في انتظار الإعلان الرسمي، خلال الساعات القادمة.

اللاعب البالغ من العمر 27 سنة، أحد أبناء نادي النصر؛ حيث تدرج ي مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول في 2015، مع خوض تجربتين على سبيل الإعارة، مع القادسية وضمك.

جدير بالذكر أن سامي النجعي، سجل 21 هدفًا وصنع 15 آخرين، خلال 127 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

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