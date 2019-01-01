الانتقالات
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

النصر يواصل ملاحقة الهلال برباعية في شباك أحد

آخر تحديث
التعليقات()
النصر يحافظ على المركز الثاني في الدوري ويستمر في ملاحقة الهلال
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

قسى النصر على أحد برباعية نظيفة، في إطار مباريات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

النصر افتتح أهداف اللقاء في الدقيقة 16 من عمر اللقاء، عن طريق عبد الرزاق حمد الله، بعد تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء، قابلها المغربي بتسديدة صاروخية في المرمي.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بلحظات، وبتمريرة سحرية من المتألق حمد الله، وصلت الكرة إلى سلطان الغنام، ليقابلها بدوره بتسديدة في الشباك.

ونجح البديل يحيي الشهري، في تسجيل الهدف الثالث بسديدة من مشارف منطقة الجزاء في الدقيقة 71، بعد تمريرة من رزاق حمد الله.

اختيارات المحررين

وبعد سبع دقائق من هدف الشهري، أكمل عوض خميس مسلسل أهداف العالمي بهدف رابع، عقب تمريرة وصلت إليه داخل منطقة الجزاء ليضعها في الشباك.

الموضوع التالي:
مالكيوت على رادار آرسنال
الموضوع التالي:
عودة الونش واستبعاد جمعة - قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة
الموضوع التالي:
الأهلي وريال مدريد وأندية تئن من وطأة الإصابات
الموضوع التالي:
جورتسكا يحذر بايرن ميونيخ من التراخي في الوقت الحاسم من الموسم
الموضوع التالي:
إيمري يلمح للتعاقد مع بريسيتش
إغلاق