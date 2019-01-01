النصر يواصل ملاحقة الهلال برباعية في شباك أحد

النصر يحافظ على المركز الثاني في الدوري ويستمر في ملاحقة الهلال

فيسبوك تويتر بلال محمد

قسى النصر على أحد برباعية نظيفة، في إطار مباريات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

النصر افتتح أهداف اللقاء في الدقيقة 16 من عمر اللقاء، عن طريق عبد الرزاق حمد الله، بعد تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء، قابلها المغربي بتسديدة صاروخية في المرمي.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بلحظات، وبتمريرة سحرية من المتألق حمد الله، وصلت الكرة إلى سلطان الغنام، ليقابلها بدوره بتسديدة في الشباك.

ونجح البديل يحيي الشهري، في تسجيل الهدف الثالث بسديدة من مشارف منطقة الجزاء في الدقيقة 71، بعد تمريرة من رزاق حمد الله.

وبعد سبع دقائق من هدف الشهري، أكمل عوض خميس مسلسل أهداف العالمي بهدف رابع، عقب تمريرة وصلت إليه داخل منطقة الجزاء ليضعها في الشباك.