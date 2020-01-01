النصر يكشف حقيقة المفاوضات مع سفيان فيجولي

تحدثت تقارير صحفية تركية ومحلية عن رغبة نادي النصر في ضم اللاعب الصيف المُقبل

كشفت تقارير صحفية محلية عن حقيقة مفاوضات نادي النصر مع اللاعب الدولي الجزائري سفيان فيجولي لاعب نادي جلطة سراي التركي الحالي.

وبحسب مصادر "الرياضية"، فأن إدارة نادي النصر لم تتحدث مع اللاعب الجزائري خلال الفترة الحالية، ولا توجد مفاوضات مع اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن مسؤول نصراوي نفى أن يكون هناك تواصل مع فيجولي أو أي لاعب أجنبي خلال الفترة الحالية.

المزيد من الفرق

وشدد المصدر النصراوي على عدم منطيقة فتح باب التفاوض مع أي لاعب خلال الفترة الحالية، خاصة مع توقف النشاط الرياضي في جميع البلدان بسبب فيروس كورونا.

وتحدثت تقارير صحفية تركية ومحلية عن رغبة نادي النصر في ضم اللاعب الصيف المُقبل، بل وأكدت تقديم عرض مغري له.

يُذكر أن الدوري السعودي للمحترفين متوقف بقرار رسمي من وزارة الرياضة السعودي حرصًا على سلامة الجميع وخوفًا من تفشي فيروس كورونا.