النصر يكسر لعنة الكلاسيكو بـ"أخطاء الاتحاد الساذجة" .. ولا تسخروا من عبد الرزاق حمد الله مجددًا

النصر يفوز أخيرًا على الاتحاد بعد سنواتٍ من العذاب

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بالتأكيد أن المشجع العادي، الذي شاهد كلاسيكو المملكة الكبير بين الاتحاد والنصر، مساء اليوم الثلاثاء، بدون ضغوط الانتماء إلى أي من الفريقين، استمتع بواحدة من أفضل المباريات، في دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم الرياضي الحالي.

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النصر فاز (5-2) على مستضيفه الاتحاد، في المباراة المؤجلة من الجولة 17 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ونجح النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد الحالي والنصر السابق، في خطف نجومية الكلاسيكو بدون منازع؛ بسبب تأثيره الكبير على أرضية الملعب، رغم خسارة فريقه القاسية.

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حمد الله سجل هدفين في الدقيقتين "14 و51"، وتلاعب بدفاعات العالمي، بمجموعة من المراوغات، رغم أن هذا الأمر، ليس الميزة الأكبر التي يتمتع بها النجم المغربي.

ومراوغات النجم المغربي "قليل المهارة"، فضحت الضعف الكارثي لعناصر خط دفاع نادي النصر، بقيادة الثنائي علي لاجامي والإسباني إيمريك لابورت.

أيضًا.. أثبت الهدف الثاني الذي سجله عبد الرزاق حمد الله بـ"الرأس"، الفشل الكبير لدفاعات النصر، في التعامل مع الكرات العرضية، والتي تنذر بإمكانية خسارة نقاط عديدة في المستقبل.

وبأدائه الممتع في الكلاسيكو.. يكون حمد الله قد وجه رسالة إلى جميع الجماهير؛ سواء الاتحادية أو المنتمية للفرق المنافسة، بضرورة التوقف عن السخرية منه، أو وصفه بـ"المنتهي" والمطالبة بطرده.

ويظل حمد الله في أقل مواسمه، أفضل بكثير من زميله الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، والذي يثدم مستويات باهتة جدًا.

النصر يكسر لعنة الكلاسيكو بـ"أخطاء ساذجة"

ومن ناحيته.. يعتبر فوز النصر على العميد الاتحادي "معنويًا" أكثر منه "فنيًا"؛ حيث نجح الفريق الأصفر، في كسر لعنة الكلاسيكو بعد 5 سنواتٍ كاملة.

العالمي لم يفز على الاتحاد منذ 21 ديسمبر 2018؛ عندما انتصر (2-1)، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

بعد هذا الكلاسيكو.. لعب الفريقان 11 مباراة ضد بعضهما البعض؛ حيث اكتفى النصر بـ4 تعادلات، مقابل 7 هزائم؛ ليتحول الكلاسيكو إلى لعنة كبرى.

ويعود الفضل في كسر هذه اللعنة، إلى المساعدات التي قدمها نجوم الاتحاد العالميين في الأساس، إلى نادي النصر، في كلاسيكو الثلاثاء الكبير.

الهدف النصراوي الأول؛ جاء بعد أن تسبب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في ركلة جزاء ضد فريقه الاتحاد، بينما أحرز العالمي "الثالث"، بخطأ آخر ساذج من متوسط الميدان البرازيلي فابينيو.

فابينيو تسبب في ركلة جزاء ضد فريقه الاتحاد، فضلًا عن حصوله على كارت أحمر في نفس اللعبة؛ أنهار بعدها العميد، بشكل كامل؛ ليخسر بخماسية في النهاية.

لذلك.. إذا أراد الاتحاد، العودة إلى المنافسة من جديد، لابد أولًا أن يجد حلًا للأخطاء الساذجة التي يرتكبها نجومه، خاصة أصحاب الخبرة العالمية.

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