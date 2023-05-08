النصر يقدم لقب الدوري للاتحاد بـ"تعادل صادم" مع الخليج

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الإثنين، في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام الخليج، على ملعبه "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.
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النصر بهذه النتيجة، رفع رصيده إلى 57 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، وبفارق نقطتين عن نادي الاتحاد "المتصدر"، والذي يلعب بعد قليل مع أبها، في نفس الجولة.
وتقدم نادي الخليج مبكرًا، عن طريق نجمه المتألق فابيو مارتينيز، في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول؛ ليرد النصر، بمجموعة من الهجمات الخطيرة.
وفي الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، سقط البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر، داخل منطقة جزاء الخليج، مطالبًا بالحصول على خطأ، إلا أن الحكم المحلي ماجد الشمراني، رفض احتساب أي قرار.
وبعد هذه اللقطة المثيرة للجدل بـ7 دقائق، نجح المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس، في إدراك التعادل لمصلحة العالمي، بهدف رأسي رائع.
وخلال الشوط الثاني، تفنن نجوم النصر، في إهدار الفرصة تلو الأخرى؛ خاصة الجناح الشاب عبدالرحمن غريب، كما وقف الحظ في وجه الفريق، عندما اصطدمت كرة أيمن يحيى في العارضة، في الدقيقة 89، وسط غضب كبير للغاية، من مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة النادي.
جدير بالذكر أن المباراة، شهدت تسجيل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، هدفًا لنادي النصر، تم إلغاءه بقرار من الحكم.
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