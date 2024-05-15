النصر يفتح خزائنه.. هكذا يخطط كريستيانو رونالدو لإنهاء سيطرة الهلال!

البرتغالي يطمح لتدعيم قوي في تشكيلة العالمي

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يطمح البرتغالي كريستيانو رونالدو في ضم مواطنه برونو فيرنانديش إلى صفوف النصر السعودي، ليكون أحدث النجوم المنضمين إلى دوري روشن.

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وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن رونالدو يريد بوضوح ضم برونو إلى صفوف النصر السعودي، ويبدو العملاق السعودي مستعدًا لدفع ما بين 80-90 مليون جنيه إسترليني لتحقيق ما يريده رونالدو.

عقد برونو ينتهي مع مانشستر يونايتد في صيف 2026، ويمكن أن ينظر إلى الفترة الباقية من عقده بعين الشك في ظل حالة عدم اليقين التي يعيشها النادي المانشستراوي.

لقد فشل رجال المدرب إريك تين هاج في الوصول إلى مقعد بالبطولات الأوروبية الموسم المقبل سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، ولا تبدو هناك بوادر إيجابية بشأن المستوى الرياضي للفريق الأحمر.

هذه الحالة من عدم اليقين قد تدفع برونو إلى اتخاذ قرار بشأن مستقبله، وهنا تبدو الحظوظ مفتوحة على ذراعيها أمام النصر السعودي للحصول على النجم البرتغالي.

برونو فيرنانديش لمجاراة الهلال

إذا كان هناك خط في الملعب يتفوق رشكل واضح فيه الهلال على الخصوم في الدوري السعودي، فهو خط الوسط، نظرًا لوجود جودة لاعبين مثل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وبرونو فيرنانديش إلى جانب المحليين محمد كنو وسلمان الفرج وغيرهم من النجوم الذين صنعوا فارقًا لا يمكن الاستهانة به لصالح الزعيم.

خط هجوم النصر يملك رونالدو وتاليسكا وساديو ماني، ومع زيادات أوتافيو الهجومية لا يعاني ووجود أيمن يحيى وعبد الرحمن غريب، لا يحتاج النصر لتدعيمات كبرى ربما على مستوى الهجوم.

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خط الوسط النصراوي يحتاج إلى نقلة عالمية، ولهذا يطمح رونالدو إلى جلب أحد أهم لاعبي خط الوسط في العالم إلى الصفوف النصراوية، وربما هذا هو ما يعول عليه من خلال ترشيح برونو فيرنانديش، بل والإصرار عليه.

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