النصر يصعد .. ديربي الهلال لم يمر مرور الكرام رغم حسم اللقب!

الديربي "تحصيل حاصل" لكن النصر يرفض ما تعرض له ويصعد موقفه..

SHAHID

قرر النصر عدم الصمت بعد خطف الهلال للتعادل في الوقت القاتل من ديربي الرياض، الذي أقيم قبل يومين، على استاد الأول بارك.

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الديربي أقيم ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن، وانتهى بالتعادل 1-1، فبعدما تقدم أوتافيو للعالمي في الدقيقة الأولى، أدرك الزعيم التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 10+90، أحرزها أليكساندر ميتروفيتش.

الجزائية تحديدًا هي محل الخلاف، فقد احتسبها الحكم الإسباني جوزيه مارتينيز، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، على إثر ضرب السنغالي ساديو ماني لسعود عبدالحميد في وجهه خلال منافسة على الكرة.

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هذه اللقطة اختلف عليها خبراء التحكيم، فمنهم من دعم موقف الحكم الإسباني، ومنهم من رأى أن تعدي ماني على سعود تم خارج منطقة الـ18 في الأساس.

لذا ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي" فإن النصر خاطب لدائرة الحكام الرئيسية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، مطالبًا بإظهار التسجيلات التي تمت بين مارتينيز وحكم الفيديو في لقطة الجزائية المشكوك بها.

ورغم أن الهلال دخل اللقاء حاسمًا للقب دوري روشن في الأساس وحسم النصر الوصافة إلا أن أهمية هذا الديربي بالنسبة للعالمي أنه في حال خسارة الأزرق ستكون الهزيمة الأولى له في الموسم الجاري.

SHAHID