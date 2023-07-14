النصر يشعل الميركاتو ويصارع آرسنال على جوهرة باير ليفركوزن

من يفوز بجوهرة باير ليفركوزن؟!

اسم عالمي مفاجئ، دخل أجندة نادي النصر بقوة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

النصر لم يحسم سوى صفقة واحدة فقط، خلال الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ بالتعاقد مع متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، قادمًا من صفوف نادي إنتر الإيطالي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي جيمس بينج، يرغب مسؤولو العالمي، في التعاقد مع النجم الفرنسي الشاب موسى ديابي، جناح نادي باير ليفركوزن الألماني.

وكشف بينج عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن نادي النصر، مستعد لدفع 50 مليون يورو "210 ملايين ريال سعودي"؛ لشراء عقد ديابي.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن النجم الفرنسي البالغ من العمر 24 سنة، يحظى باهتمام أيضًا من ناديي أستون فيلا الإنجليزي، ونابولي بطل الدوري الإيطالي.

موسى ديابي أحد أبناء نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، وخرج على سبيل الإعارة إلى فريق كروتوني الإيطالي، في الفترة من يناير إلى يونيو 2018، قبل أن يتم بيع عقده نهائيًا إلى ليفركوزن، في صيف عام 2019.

سجل ديابي، الذي يرتبط اسمه بقوة بنادي آرسنال الإنجليزي كذلك، 49 هدفًا وصنع 48 آخرين، خلال 172 مباراة رسمية مع العملاق الألماني، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.