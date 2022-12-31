النصر يريد التفوق على ريال مدريد .. ونفاد قمصان رونالدو من المتاجر

طلب هائل على قميص رونالدو في متاجر نادي النصر

Shahid

أكدت تقارير صحفية، على أن جماهير نادي النصر، تمكنت من شراء جميع الكميات المتاحة من قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم حديثًا لصفوف العالمي.

وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن إدارة النصر قامت بعرض الرقم 7 للبيع في متجر نادي النصر، بعد إعلان التعاقد مع رونالدو، حيث نفدت الكمية بعد ساعة فقط من توافرها في المتاجر.

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وقامت جماهير النصر بطلب القمصان ليكون حجم الطلب كبير جدًا، حيث تقوم المتاجر حاليًا بإعداد أعداد كبيرة من القمصان من أجل طرحها للبيع أمام الجماهير.

ويخطط نادي النصر لتحقيق أرباح تتجاوز الـ100 مليون يورو من عملية بيع قميص رونالدو، حتى يتمكن من التفوق على نادي ريال مدريد الإسباني.

وكان ريال مدريد قد نجح في جني مبلغ 95 مليون يورو بعد موسم من التعاقد مع رونالدو، كما أن هناك رغبة من جانب النادي السعودي من أجل إعادة النظر في العمولة التي يتحصل عليها النادي من بيع القمصان مع الشركة المسوقة لملابس النادي، حيث لا تتجاوز النسبة من 10 إلى 15% من مبيعات القمصان.

Shahid