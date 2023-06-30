النصر يتفق مع مارسيلو بروزوفيتش .. وينسحب من صفقة حكيم زياش لسبب صادم!

تطورات مثيرة في ميركاتو نادي النصر

أخيرًا وبعد طول انتظار.. توصل نادي النصر، إلى اتفاق مع النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان فريق إنتر الإيطالي.

صفقة انتقال بروزوفيتش إلى النصر، كانت على وشك الانهيار في الساعات الماضية؛ بعد تدخل نادي برشلونة الإسباني، وزيادة اللاعب، مطالبه المالية من قلعة العالمي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، قال بروزوفيتش "نعم" لعرض الإدارة النصراوية؛ بعد الاجتماع الأخير.

وأعلن رومانو عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، خضوع متوسط الميدان الكرواتي، للفحوصات الطبية، اليوم الجمعة، قبل توقيع العقود الرسمية مع نادي النصر.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن مارسيلو بروزوفيتش، سيوقع على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ لمدة 3 مواسم، حتى 30 يونيو 2026.

وعلى جانب آخر.. انسحب العالمي، من صفقة التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش، جناح نادي تشيلسي الإنجليزي.

وحسب صحيفة "الرياضية"، اختلف مسؤولو النصر مع زياش، على بعض البنود في عقده مع الفريق الأول، خلال الساعات القليلة الماضية؛ ما أدى إلى انهيار الصفقة.

لكن.. الإعلامي الرياضي سانتي أونا كشف عبر حسابه بـ"تويتر"، عن سببٍ صادم، وراء انهيار صفقة زياش، بعيدًا عن بنود العقد.

وأوضح أونا، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها النجم المغربي، في العاصمة الفرنسية "باريس"، أكدت على وجود مشاكل في ركبة اللاعب؛ ما أثار الشكوك لدى النصر، في حسم الصفقة.