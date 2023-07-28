الشباب فرط في فرصة ذهبية للفوز على النصر

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فرط نادي الشباب السعودي، في الفوز؛ ليكتفي بالتعادل (0-0) مع مواطنه النصر، في الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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يتواجد النصر والشباب، في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الملك سلمان، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، إلى جانب نادي الزمالك المصري، والاتحاد المنستيري التونسي.

الشباب لم يستغل دخول النصر "المباراة"، باللاعبين البدلاء بعد العودة من رحلة اليابان الودية، وأهدر فرصة التقدم، خلال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني.. دفع البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، بنجومه الكبار؛ على رأسهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والنجم البرازيلي أندرسون تاليسكا.

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رونالدو سجل هدفًا مبهرًا في الدقيقة 75، بعد أن استلم تمريرة عبد الرحمن غريب على صدره، محولًا الكرة داخل الشباك بعد أن دار "180 درجة"؛ إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وأنقذ نواف العقيدي، حارس مرمى نادي النصر الشاب، فريقه من الهزيمة؛ بعد أن تصدى لهجمة شبابية خطيرة، في الدقائق الأخيرة.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك، يتصدر المجموعة الثالثة من البطولة العربية، برصيد 3 نقاط، بعد أن فاز (4-0) على الاتحاد المنستيري، مساء يوم الجمعة.

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