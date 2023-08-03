النصر يتحرك للتعاقد مع مدافع برشلونة المغضوب عليه

أحمد رفعت
Barcelona Sergio Busquets Clement Lenglet 2022Getty Images
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العالمي مازال يسعى وراء تدعيم مركز الدفاع

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دخل نادي النصر في مفاوضات خلال الساعات الماضية، مع أحد نجوم نادي برشلونة الإسباني، من أجل التعاقد معه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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النصر يبحث عن تدعيم خط الدفاع خلال الوقت الحالي، وذلك في ظل النقص العددي فيه، بعد رحيل الإسباني ألفارو جونزاليس عن الفريق بنهاية الموسم الماضي.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، على أن النصر يرغب في ضم الفرنسي كليمون لونجليه مدافع برشلونة، والذي يقترب من الرحيل عن فريقه بسبب عدم الحاجة لخدماته.

وأضافت الصحيفة أن لونجليه الذي لعب الموسم الماضي مُعارًا إلى توتنهام، يسعى برشلونة لإقناع النادي الإنجليزي بشراء عقده، وسط ما يتردد بشأن تقديم النصر عرضًا وصل إلى 15 مليون يورو.

ومن جانبه كشف الصحفي "دافيد بيرنابيو" عن أن لونجليه رفض عرض نادي النصر"، وذلك لأن اللاعب يفضل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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  • 4064نجولو كانتي
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  • 13636صفقة أخرى
89011 الأصوات