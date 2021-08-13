النصر وضمك: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة النصر ضد ضمك في الجولة الـ الأولى من الدوري السعودي للمحترفين 2021-22

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

النصر 4 × 1 ضمك

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

90+3' نهاية المباراة بفوز النصر بأربعة أهداف مقابل هدف.

90' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

86' أقل من خمس دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، وسيطرة نصراوية.

81' جووووووووووووووووووووووووووووووووول هدف رابع للنصر، بتوقيع أبو بكر بعد تمريرة سحرية من تاليسكا وصلت إلى أبو بكر الذي انفرد بمرمى ضمك ووضع الكرة في الشباك.

77' توقف المباراة لالتقاط الأنفاس والحصول على بعض الراحة.

75' ربع ساعة تفصلنا على نهاية المباراة.

70' انحصار اللعب في وسط الملعب ونسبة الاستحواذ 56% للنصر مقابل 44% لضمك.

65' هدوء في أحداث الشوط الثاني، وانعدام الفرص الخطرة على المرميين تقريبًأ.

56' استفاقة ملحوظة من لاعبي ضمك في الشوط الثاني، بحثًا عن هدف تقليص الفارق.

51' جوووووووووووووووووووووووووووول هدف أول لضمك عن طريق زيلايا من علامة الجزاء، بعدما لعب الكرة على يمين الحارس وليد عبد الله.

49' أوووووووه المباراة تشتعل والحكم يحتسب ركلة جزاء لضمك بعد تدخل على منصور حمزي من سلطان الغنام.

46' بداية الشوط الثاني من المباراة.

45+3' نهاية الشوط الأول بتقدم النصر بثلاثة أهداف دون رد.

45' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

43' جوووووووووووووووووووووووووووووووول هدف ثالث سريع للنصر، بالنيران الصديقة عن طريق مهند النجعي، بعد عرضية لعبها سامي النجعي من الجانب الأيمن وبالخطأ سدد مهند الكرة في مرماه.

40' جوووووووووووووووووووووووووول هدف ثان للنصر، برأسية تاليسكا بعد عرضية من الجانب الأيسر عن طريق ماشاريبوف

34' أووووووووه أخطر فرص ضمك، عرضية من الجانب الأيمن لعبها هلال سوداني قابلها زيلايا بتسديدة من لمسة واحدة ولكنها تمر بجوار القائم.

30' مرور نصف ساعة من الشوط الأول.

27' هدوء في أحداث المباراة والاستحواذ للنصر.

23' طوفان هجمات النصر يستمر، وعرضية من الجانب الأيمن عن طريق سلطان الغنام وصلت إلى تاليسكا الذي سدد تسديدة قوية ولكنها مرت بجوار القائم.

19' فرصة للنصر عن طريق تاليسكا، الذي سدد تسديدة قوية ولكنها مرت بسلام على مرمى ضمك.

15' ضغط وهجوم نصراوي وتراجع من لاعبي ضمك.

13' تبديل اضطراري في صفوف ضمك بخروج عارف آل حيدر ومشاركة منصور حمزي.

10' مرور عشر دقائق من عمر المباراة، وسيطرة من النصر.

5' جووووووووووووووووووووووول عبد الرزاق حمد الله يتقدم للنصر من علامة الجزاء بعدما وضع الكرة في الزاوية اليسرى.

3' أووووه بداية قوية للنصر، أسفرت عن ركلة جزاء للعالمي بعد لمس الكرة بيد مدافع ضمك.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل النصر:

التشكيل

وليد عبد الله - عبد الله مادو - علي لاجامي - فونيس موري - سلطان الغنام - عبد الله الخيبري - بيتروس - سامي النجعي - ماشاريبوف - تاليسكا - عبد الرزاق حمد الله

تشكيل ضمك:

التشكيل

مصطفى زغبة - عبد الله العمار - سيرجيو فيتور - فاروق شافعي - مهند النجعي - بدر منشي - عبد العزيز مجرشي - هلال سوداني - عارف آل حيدر - مييو ساكتاش - إيميليو زيلايا

أما نادي ضمك، فقد نجح في البقاء في دوري المحترفين السعودي بعد حصوله على المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة.

لم يقدم النصر موسمًا جيدًا الموسم الماضي، حيث اكتفى بالمركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، كما خرج مبكرًا من كأس الملك السعودي.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة النصر وضمك ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب مرسول.