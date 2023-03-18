تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة النصر وأبها في الجولة 21 من دوري روشن السعودي والمقامة على ملعب مرسول بارك

النصر x أبها

مباشر لحظة بلحظة

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - أبها السبت 18 مارس 2023،

20:30 السعودية، 19:30 مصر شاهد VIP مرسول بارك

عودة دوري روشن السعودي .. تابعه على شاهد

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نهاية الشوط الأول بتقدم أبها بهدف نظيف

45' عررضية من الجهة اليسرى ورأسية من رونالدو ولكن حارس أبها يمسك بها

40' تسديدة قوووية من عبد الرحمن غريب ولكن الكرة عالية عن المرمى

36' قررررريبة للنصر، تسديدة من عبد الرحمن غريب، تلمس المدافع سعد ناطق وتمر بجوار القائم بسنتيمترات

32' ضغط قوي من النصر بحثًا عن هدف التعادل

26' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول عبد الفتاح آدم يسجل الهدف الأول لأبها من تسديدة قوووية ورررائعة في الزاوية القريبة من العقيدي

24' فرصة أخرى خطيرررة لعبد الفتاح آدم ولكن الدفاع يتدخل وينقذ الموقف

23' تسديدة من عبد الفتاح آدم ولكن الكرة تصل سهلة في يد جروهي

17' رونالدو كانت لديه فرصة للانفراد بالمرمى، الدفاع يتدخل ويقطع الكرة.. الدون يطالب بركلة جزاء ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب

13' ركنية للنصر، الكرة تصل إلى تاليسكا ورأسية ولكن الكرة تعلو المرمى

6' هدف ملغي لفريق أبها، بسبب وجود تسلل على المدافع عطوشي

انطلاق المباراة

تشكيلة النصر ضد أبها في دوري روشن السعودي

قرر رودي جارسيا الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة: 4-3-3

نواف العقيدي

جيسلان كونان - ألفارو جونزاليس - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

عبد الإله الخيبري - لويس جوستافو - عبد المجيد الصليهم

تاليسكا - كريستيانو رونالدو - عبد الرحمن غريب

تشكيلة أبها ضد النصر في دوري روشن السعودي

أما رويال كومانس، فسوف يلعب بالعناصر الآتية:

الخطة: 4-3-1-2

ديفيد إيباسي

عبدلله الزوري - أمين عطوشي - سعد ناطق - سعد حمسل

زكريا سامي - إدريس صديقي - سعد السلولي

سعد بقير

عبد الفتاح آدم - فيليبي كايسيدو

أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة النصر وأبها ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودي على ملعب مرسول بارك.

"العالمي" تلقى صدمة كبرى في الجولة الماضية بخسارة "الكلاسيكو" أمام الاتحاد بهدف دون رد، ليتراجع إلى وصافة جدول الترتيب بعدما تجمد رصيده عند 46 نقطة، بفارق نقطة عن "العميد" الذي تقدم إلى الصدارة.

أما أبها، فواصل سلسلة عدم الفوز للمباراة الخامسة على التوالي، بعدما اكتفى في الجولة الماضية بالتعادل أمام الفتح، بعد أربع هزائم متتالية، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز 11 في جدول ترتيب دوري روشن.

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