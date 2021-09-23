النصر والباطن: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر والباطن في الجولة السادسة من الدوري السعودي 2022، والمقامة في ملعب جامعة الملك سعود

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النصر × الباطن

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - الباطن الخميس 23 سبتمبر2021،

18 صفر 1443،

18:25 السعودية، 17:25 مصر شاهد VIP جامعة الملك سعو

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انطلاق المباراة

تشكيل الباطن:

التشكيل| 4-3-3

كمبانيا

ممدوح - تشافيز - أنطونيو - الربيعي

دمدم - أكوا - سامي

المزيريب - إبرو - رايحي

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-2-3-1

وليد عبد الله

سلطان الغنام - علي لاجامي - عبد الله مادو - محمد قاسم

على الحسن - عبد الله الخيبري

ماشاريبوف - تاليسكا - عسيري

فينسنت أبو بكر

يسعى النصر لمصالحة جماهيره بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق في الجولة السابقة على ملعبه أمام الاتحاد، في حين أن الباطن يرغب بتحسين موقفه في جدول الترتيب حيث يحتل المركز الثالث عشر بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة النصر والباطن ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الملعب سعود.