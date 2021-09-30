النصر وأبها: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر وأبها في الجولة السابعة من الدوري السعودي 2022، والمقامة في استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز

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النصر 1 × 0 أبها

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23' سيطرة للنصر، وضغط بحثًا عن الهدف الثاني

16' جوووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول في المباراة للنصر، عن طريق تاليسكا بعد عرضية من الجانب الأيسر عن طريق ماشاريبوف أبعدها الدفاع وصلت إلى تاليسكا الذي استقبل الكرة وسددها بقوة في شباك أصحاب الأرض

9' أووووه فرصة خطيرة للنصر، عرضية من الجانب الأيمن وصلت إلى تاليسكا الذي سدد تسديدة قوية ارتطمت بالشباك الخارجية لمرمى المحمدي

5' مرور خمس دقائق هادئة من الشوط الأول، ولازالت مرحلة جس النبض قائمة بين الفريقين.

1' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

تشكيل أبها:

التشكيل| 4-3-3

عبد العالي المحمدي

محمد الكنيدري - أمين عطوشي - دانيال سواريز - سعيد اليامي

رياض شراحيلي - سعد بقير - ماتيتش أوروش

برستيج - ميتشيل تي فريدي - صالح العمري

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-2-3-1

نواف العقيدي

محمد النخلي - علي لاجامي - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

على الحسن - عبد الله الخيبري

ماشاريبوف - تاليسكا - عبد الفتاح عسيري

فينسنت أبو بكر

النصر نجح في تحقيق الفوز في آخر مبارياته أمام الباطن بهدف دون رد، ليصل إلى النقطة التاسعة، وسيحاول مواصلة الانتصارات للاقتراب أكثر من القمة.

على الجانب الآخر، يمر أبها بموسم غير جيد حتى الآن، فبعد لعب ست مباريات لم يحصل إلا على أربع نقاط، يحتل بهم المركز قبل الأخير من ترتيب الدوري وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي تساعده في تحسين وضعه الحالي.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة النصر وأبها ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.