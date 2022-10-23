النصر؟ نادٍ سعودي يفاوض لاكازيت لحل العقم الهجومي

هل نرى لاكازيت في الدوري السعودي قريبًا؟

كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن دخول أحد الأندية السعودية، في مفاوضات مع الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم ليون الفرنسي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

هل النصر هو من يفاوض لاكازيت؟

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الصرامي نشر تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يكشف خلالها عن دخول أحد الأندية السعودية في مفاوضات مع لاكازيت.

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وجاء نص ما كتبه الصرامي كالآتي: "فريق محلي يعرض على الفرنسي الدولي السابق لاكازيت مهاجم وقائد فريق أولمبيك ليون، الانضمام لصفوفه لمعالجة العقم الهجومي الذي يعاني منه".

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وتابع: "المفاوضات تمر بعدة مراحل، الانضمام بنظام الإعارة، الانضمام الكامل، الفريق الفرنسي يعاني من متاعب مالية، وقد يوافق على مغادرة هدافه".

متابعي الصرامي قاموا بالتعليق على التغريدة التي نشرها، وأكدوا على أنه يقصد بكلامه نادي النصر، في ظل ابتعاد الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم الفريق عن مستواه المعهود منذ بداية الموسم الحالي.

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