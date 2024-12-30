هدفه لم يتحقق بعد في السعودية ولكن! .. فكرة الرحيل عن النصر تُراود رونالدو!

عقد الأسطوري ينتهي بنهاية الموسم الجاري

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن إمكانية رحيل كريستيانو رونالدو عن النصر بنهاية عقده في يونيو القادم، مشيرة إلى أن ذلك قد يحدث رغم أنه لم يُحقق بعد هدفه في السعودية.

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النجم البرتغالي يتواجد في دبي حاليًا، حيث تُوج الأسبوع الماضي بجائزتين في حفل "جلوب سوكر" وينوي قضاء ليلة رأس السنة الميلادية هناك، وقد سُئل عن مستقبله مع النصر فأجاب "لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل"، وهي الإجابة التي وُصفت بالغامضة والمقلقة للجمهور الأصفر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ماركا أوضحت أن رونالدو لا يود الرحيل دون تحقيق هدفه وهو الفوز بالدوري السعودي، حيث لم يسبق له أن لعب في دولة دون الفوز بلقب الدوري المحلي، مشيرة في نفس الوقت أن ذلك لن يمنعه من الرحيل حال وجد مشروعًا جديدًا بأسس متينة يمنحه فرصة مواصلة اللعب وتحقيق المزيد من الإنجازات والأرقام القياسية.

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الصحيفة أوضحت أن الأمر المؤكد في مستقبل رونالدو أنه لن يعتزل اللعب بنهاية الموسم الجاري، بل لديه رغبة هائلة في مواصلة اللعب لمواسم قادمة، مشيرة إلى أنه قد يقبل تحدٍ جديد خارج السعودية رغم شعوره بالراحة في المملكة وبدوره المهم في تطوير كرة القدم ونقل الدوري إلى مستوى آخر.

يُشار إلى أن صاحب الـ39 عامًا وصل السعودية في يناير 2022 بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري لكن التقارير المتابعة تؤكد أن العمل جارٍ بجدية على تجديده لموسمين قادمين.