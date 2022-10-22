"النصر له دور في فشل انتقال كريستيانو رونالدو إلى الهلال"

هل يضم الهلال رونالدو في الصيف المقبل؟

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عن الدور الذي لعبه نادي النصر في فشل صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى نادي الهلال خلال الصيف الماضي.

ما هو دور النصر في فشل انتقال رونالدو للهلال؟

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد لشهر واحد واحصل على ثلاثة أشهر من متعة دوري روشن السعودي

SHAHID

وجه أحد متابعي المريسل عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي سؤالاً له: "هل ممكن نشوف رونالدو بالدوري السعودي الأشهر القادمة؟".

التشكيل المثالي العالمي لـ FUT: صوّت الآن!

ورد المريسل قائلًا: "المؤكد أنه كان من الممكن أن يكون لاعبًا في نادي الهلال، لكن إيقافه فترتين بسبب شكوى النصر بسبب اللاعب محمد كنو أوقف هذا الأمر، أما قادم الأيام لا علم لي بها".

وحصل الهلال على عقوبة بالحرمان من التعاقد مع لاعبين لمدة فترتين انتقال، بسبب تجديد عقد محمد كنو لاعب وسط الفريق الأزرق، رغم التأكد من أنه وقع على عقود انتقاله إلى نادي النصر.

وكان فهد بن نافل رئيس نادي الهلال قد أعلن بالفعل من قبل، عن دخول ناديه في مفاوضات رسمية مع رونالدو من أجل ضمه، ولكن حرمان النادي من القيد تسبب في فشل الصفقة.

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد لشهر واحد واحصل على ثلاثة أشهر من متعة دوري روشن السعودي

SHAHID