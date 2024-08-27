صدمة للنصراويين .. حقيقة منع كورينثيانز من بيع ويسلي إلى النصر

الناديان توصلا لاتفاق حول الصفقة

أجمعت المصادر المتابعة أن النصر نجح في التوصل لاتفاق مع كورينثيانز حول التعاقد مع لاعبه ويسلي خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، وقد تداول بعض المتابعين أخبارًا حول منع المحكمة في البرازيل إتمام الصفقة.

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النصر كان قد افتتح موسم الميركاتو، بإعلان التعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو كريبسكي، قادمًا من أتلتيكو باراناينسي، بعقد لمدة 4 مواسم، فيما تعاقد مع سالم النجدي، قادمًا من الفتح، بعقد لمدة 5 مواسم.

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وأشارت المصادر إلى أن النادي السعودي توصل لاتفاق حول ضم ويسلي مقابل 20 مليون دولار، لكن أخبارًا صادرة هذا الصباح من شبكة "UOL" البرازيلية صدمت مشجعي النصر بسبب عدم فهمها جيدًا من البعض، حيث أشار هؤلاء إلى أن المحكمة جمدت صفقة البيع بسبب ديون النادي.

الحقيقة أن الشبكة البرازيلية لم تتحدث عن إيقاف الصفقة بل فقط عن عدم دخول المبلغ الذي سيُحول من النصر إلى النادي البرازيلي لخزائن الأخير، بل سيتم التحفظ عليه لاستخدامه في تسديد ديون النادي لصالح وكيل اللاعبين أندري كوري، وذلك حسب قرار المحكمة في ساو باولو.

وكان ويسلي (19 عامًا) يرتبط بعقد مع كورنثيانز حتى صيف 2029، فيما خاض اللاعب 46 مباراة رسمية في كافة المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.