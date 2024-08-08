"تركي آل الشيخ يحقق أمنيته وكريستيانو رونالدو غاضب" .. أخطاء ساذجة من النصر أمام ألميريا

سقوط جديد لنادي النصر..

أنهى نادي النصر السعودي، مساء يوم الخميس، "معسكره" في إسبانيا، قبل العودة إلى المملكة، استعدادًا لانطلاق المنافسات الرسمية في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

النصر يستهل موسمه الجديد، يوم 14 أغسطس 2024؛ بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وفي آخر مبارياته الودية بـ"المعسكر".. سقط الفريق النصراوي أمام ألميريا الإسباني، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء؛ في مواجهة شهدت غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

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رونالدو شاهد المباراة من على "الدكة"؛ وذلك نظرًا لعدم جاهزيته الفنية والبدنية، بعد العودة من الإجازة التي تحصل عليها، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وظهر الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 39 سنة، وهو "غاضب" بشدة، خلال أحداث المباراة، خاصة مع النتيجة الثقيلة، وتكرار الأخطاء الفنية من اللاعبين؛ حيث كما لو كان يدعو زملاءه، لاستخدام عقولهم.

ومن أحد هذه الأخطاء.. جاء الهدف الأول لنادي ألميريا في المباراة، وبطريقة ساذجة للغاية، عندما شتت مدافع النصر الكرة من داخل منطقة الـ18 بشكل غريب، لتصطدم في زميله الساقط على أرضية الملعب، قبل أن تسكن شباك الحارس نواف العقيدي.

ومن ناحيته.. حقق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا الإسباني، "أحلامه" التي أعلن عنها صراحة، قبل "الودية" أمام النصر.

آل الشيخ أعرب وقتها عن سعادته بهذه المبارة الودية، مؤكدًا على أن هذه السعادة ستكون أكبر بكثير، حال الفوز على الفريق النصراوي؛ وهو ما تحقق بالفعل.