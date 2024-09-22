هل يعض أصابع الندم؟ .. قرار جريء من ستيفانو بيولي بشأن كريستيانو رونالدو

المدرب حقق الفوز في أول مباراة له مع النصر

اتخذ ستيفانو بيولي المدير الفني الجديد لنادي النصر السعودي قرارًا جريئًا بشأن النجم كريستيانو رونالدو، وذلك قبل مواجهة الحزم مساء غدٍ الإثنين في كأس خادم الحرمين الشريفين.

دور الـ32 من كأس الملك سينطلق اليوم بعدد من المباريات على أن يُستكمل خلال اليومين القادمين، وسيلعب النصر أمام الحزم مساء غدٍ، وهي المباراة الثانية للمدرب الإيطالي بعدما افتتح مشواره في خلافة لويس كاسترو بالفوز على الاتفاق 3-0.

المدرب السابق للميلان قرر استبعاد رونالدو من مباراة الغد لمنحه قسطًا من الراحة قبل المباريات القادمة في دوري روشن ودوري أبطال آسيا، وذلك رغم افتقاد الفريق لنجم الوسط مارسيلو بروزوفيتش للإصابة وزميله المدافع علي لاجامي لنفس السبب.

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الجمهور النصراوي استقبل الخبر بوجهات نظر مختلفة، إذ من دعم القرار لإراحة صاحب الـ39 عامًا في ظل ازدحام الجدول الهائل خلال الفترة القادمة، ومنهم من حذر بيولي بأنه قد يعض أصابع الندم حال تعقدت مباراة الغد ولم ينجح النصر في الفوز والمرور إلى دور الـ16.

يُشار إلى أن رونالدو لعب 6 مباريات هذا الموسم مع النصر، 4 في الدوري و2 في كأس السوبر، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين، وقد غاب عن اللقاء الآسيوي الأول أمام الشرطة العراقي للإصابة.