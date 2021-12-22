"النصر كان يلعب أمام ريال مدريد .. والهلال يواجه سدوس"

سخر الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، من زميله سطام الثقيل، الذي أطلق تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يسخر فيها من نادي النصر.

الثقيل نشر تغريدة جاء فيها: "يلعب الهلال بطولة أندية العالم، يقارع وينازل أبرز الأندية، ثم يعود ليجد النصر أمامه ينتظره في ربع النهائي، هذا والله سوء المنقلب يا زعيم".

الشهري رد على تغريدة الثقيل ليسخر منه بتغريدة، مذكرًا إياه بأن النصر كان يواجه فريق ريال مدريد الإسباني ببطولة كأس العالم للأندية عام 2000، بينما كان الهلال يواجه فريق سدودس.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "المغرد أدناه يطقطق على فريق لعب مع مدريد قبل 21 سنة، وقتها كان يقول: "إن شاء الله نفوز الليلة على سدودس".

الهلال سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في فبراير 2022، حيث سيواجه الفائز من مواجهة أوكلاند سيتي النيوزلندي أمام الجزيرة الإماراتي، وفي حالة فوزه سيلاقي تشيلسي الإنجليزي في نصف النهائي.

المغرد ادناه يطقطق على فريق لعب مع مدريد قبل 21 سنة .

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وقتها كان يقول :

ان ثاء الله نفوذ الليله على ثدوث https://t.co/JbD60BLoyd — مبارك الشهري (@Mubark_m9) December 22, 2021

وضرب الهلال موعدًا مع النصر في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الرائد بهدفين دون رد، وانتصار النصر على الاتفاق بهدف نظيف.

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ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير 2022، بمشاركة 3 أندية عربية، وهم الهلال والجزيرة الإماراتي والأهلي المصري.