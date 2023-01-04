النصر كان الخيار الأوحد .. رونالدو وافق على خفض راتبه للبقاء في أوروبا لكن لم يتلقى أي عرض!

رونالدو حاول جاهدًا الاستمرار في أوروبا لدرجة أنه خفض راتبه بصورة كبيرة دون فائدة، قبل الانتقال إلى النصر.

Shahid

يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو حاول مواصلة مسيرته في أوروبا عبر خفض راتبه بصورة كبيرة، قبل الانتقال إلى نادي النصر السعودي، بعد فشل مساعيه في البقاء.

رونالدو رحل عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين في نوفمبر الماضي، بعد مقابلة البرتغالي النارية مع الصحفي بيرس مورجان التي انتقد خلالها "الشياطين الحمر".

وخلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعبًا جديدًا لنادي النصر، أكد رونالدو أنه كان من الممكن أن ينتقل إلى نادٍ آخر في أوروبا، أو حتى أمريكا أو البرازيل، لكنه فضل مشروع "العالمي".

لكن صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أكدت أن رونالدو كان متاحًا قبل حتى فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، وعرض على الأندية خفض راتبه ليصل إلى 80 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، مع تحمل النادي الإنجليزي لبقية راتبه.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد





Shahid

التقرير أشار إلى أنه لم يكن هناك أي اهتمام من أندية أوروبية أخرى بالتعاقد مع رونالدو، وهو ما قاده في نهاية المطاف إلى الدوري السعودي.