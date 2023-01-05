النصر؟ "كانتي وقع مع أحد الأندية السعودية"

هل ينضم الفرنسي بعد رونالدو؟

Shahid

كشف الإعلامي محمد أبو هداية عن اقتراب النجم الفرنسي نجولو كانتي من الالتحاق بالدوري السعودي خلال الأيام المقبلة.

وتم ربط كانتي بالنصر السعودي رفقة لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، وسيرخيو راموس، لاعب بي إس جي، عقب انتقال كريستيانو رونالدو لصفوف العالمي.

وخلال مساحة قناة 24 الرياضية، قال أبو هداية إن متوسط الميدان الفرنسي قد وقع بالفعل مع أحد الأندية السعودية قادماً من تشيلسي ولكن لم يكشف عن هويته.

واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعية بعد التصريح وأكد الكثير من المغردين أن كانتي قد اختار الانضمام للنصر، وذهب البعض لدرجة نشر فيديو لشخص يشبه بطل العالم في 2018 يعلن انضمامه للفريق.

وينتهي عقد كانتي مع البلوز في نهاية الموسم الجاري ولكن حتى الآن لم يتوصل لاتفاق للتمديد، وتم ربطه بالانتقال لعدة أندية أوروبية مثل برشلونة وبي إس جي.

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Shahid