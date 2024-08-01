"طلب حكام أجانب لنهائي السوبر قبل أن يتأهل" .. سر تصرف النصر المثير للجدل

النصر أثار دهشة الملايين..

أثار مسؤولو نادي النصر، الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ وذلك قبل انطلاق منافسات كأس السوبر المحلي، في الثالث عشر من أغسطس الجاري.

النصر يواجه نادي التعاون، يوم 13 أغسطس 2024، في المباراة الأولى من "المربع الذهبي" لبطولة كأس السوبر السعودي، على أن يلتقي الفائز مع المتأهل من كلاسيكو الهلال والأهلي؛ وذلك في المباراة النهائية، يوم السابع عشر من نفس الشهر.

وعلى الرغم من عدم تأهل الفريق بعد؛ إلا أن الإدارة النصراوية، طلبت طاقم تحكيم أجنبي لـ"المباراة النهائية"، وسددت المبالغ المالية المطلوبة إلى اتحاد الكرة السعودي.

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وعن ذلك يقول الإعلامي الرياضي ماجد هود: "حسب النظام.. يجب على النادي الذي يريد استقدام (حكام أجانب)، أن يطلب ذلك قبل 14 يومًا من أي مباراة".

هود أكد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، على أن النصر لا يستطيع الانتظار حتى التأهل إلى النهائي؛ لذلك قام بطلب حكام أجانب من الآن.

وكشف الإعلامي الرياضي عن أن النصر، إذا خسر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام التعاون؛ سيقوم اتحاد الكرة بـ"إعادة" الأموال إليه مجددًا.

جدير بالذكر أن الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنصر، كان يرفض فكرة استقدام حكام أجانب في كأس السوبر؛ إلا أن إبراهيم المهيدب، رئيس شركة النادي "غير الربحية"، تدخل وأصر على أن تكون مباريات الفريق الأول في هذه البطولة، بـ"صافرة" غير سعودية.