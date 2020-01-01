فيتوريا يصدم نايف الماس باستبعاده من النصر

المدافع الشاب لم يعد جزءً من الفريق الأول

اتخذ روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر قرارًا بالتخلي عن المدافع الشاب نايف الماس وإعادته لفريق الشباب بالنادي.

وكان المدافع صاحب الـ20 عامًا قد تواجد مع الفريق الأول للنصر خلال الأشهر الماضية ليُعوض غياب العناصر الدفاعية الأساسية عن الفريق للإصابة، خاصة عبد الله مادو وعمر هوساوي.

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ولعب الماس 7 مباريات مع النصر هذا الموسم منهم 2 في دوري أبطال آسيا ومباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين بجانب 4 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

المدرب البرتغالي أعاد اللاعب السعودي لفريق الشباب بالنصر لعدم الحاجة لخدماته في الفترة القادمة ولمنحه مزيدًا من فرص اللعب في ظل صعوبة تواجده مع الفريق الأول بسبب جاهزية الرباعي عبد الله مادو وعبد الإله العمري وعمر هوساوي ومايكون بيريرا للعب.

النصر كان قد نجح في تقليص الفارق مع الهلال في صدارة الدوري السعودي إلى 5 نقاط مجددًا بعد انتصاره الكبير في الجولة الأخيرة على الرائد 4-1 وتعثر منافسه بالتعادل مع ضمك 1-1.